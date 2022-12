Momenti di tensione davanti a Palazzo Chigi quando una parte dei manifestanti, che protestavano in Piazza Santi Apostoli per il blocco del Superbonus e per chiedere l’intervento del governo sulla questione della cessione dei crediti, è arrivata davanti alla sede del governo. Un manifestante ha provato a scavalcare una transenna, mentre altri hanno bloccato le auto in transito. Imprenditori e artigiani hanno fatto sentire le loro urla di disperazione, intonando anche cori contro il governo Meloni. La protesta per il Superbonus è diventata così la prima contestazione al governo Meloni.

Durante la manifestazione il sottosegretario alla presidenza del Consiglio per l’attuazione del programma, Giambattista Fazzolari è uscito da Palazzo Chigi, ma non è andato dai manifestanti che chiedevano che qualche esponente del governo andasse a parlare con loro. “Il problema è stato creato dal governo precedente e dalla logica grillina, non per qualcosa che abbiamo fatto noi. Stiamo lavorando a questo disastro ma la soluzione non è semplice” ha concluso Fazzolari. I manifestanti successivamente sono tornati verso Piazza Santi Apostoli.