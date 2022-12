Il cadavere, in via di identificazione, è stato recuperato dai vigili del fuoco nella zona del parcheggio del Rarone, ai piedi di via Celario, dove è confluita gran parte della frana staccatasi dal monte Epomeo lo scorso 26 novembre. È stato così trovato il corpo della dodicesima vittima dell’alluvione di Ischia, una donna: i Carabinieri stanno procedendo all’identificazione, anche se è noto che l’ultima dispersa è Maria Teresa Arcamone. Aveva 31 anni.

Intanto i famigliari delle vittime della frana di Casamicciola hanno scelto funerali in forma privata. Il primo rito funebre a essere celebrato, domani, a Lacco Ameno, sarà quello Salvatore Impagliazzo e della compagna Eleonora Sirabella, la prima delle persone sepolte dalla lava di fango ad essere ritrovata dai soccorritori, il giorno dopo l’alluvione. Per questo funerale i familiari hanno chiesto di proteggere il riserbo del proprio dolore non ammettendo cronisti e fotografi in chiesa. Si terranno sabato ad Ischia Porto le esequie di Gianluca Monti, della moglie Valentina e dei tre figli Francesco, Michele e Mariateresa. Venerdì si svolgeranno, sempre ad Ischia Porto, quelli di Maurizio Scotto Di Minico, della moglie Maria Giovanna Mazzella e del piccolo Giovanni (di appena 21 giorni). Tutte le cerimonie religiose saranno celebrate dal vescovo di Ischia e Pozzuoli, monsignor Gennaro Pascarella.

Da oggi il Regno di Nettuno, l’area marina protetta di Ischia e Procida, insieme alla associazione Hester sono al lavoro per la pulizia degli scogli del litorale casamicciolese dai rifiuti riportati a riva nei giorni successivi all’alluvione o rimasti incagliati tra gli scogli. Un’operazione per la quale sono stati chiamati a raccolta volontari ad aiutare il personale a rimuoverli e smaltirli. Nei giorni scorsi Hester aveva già ripulito coi suoi spazzamare le acque all’interno del porto di Casamicciola recuperando parecchi rifiuti galleggianti. L’obiettivo è quello di eliminare la consistente quantità di detriti scesa a valle in mezzo al fango e rimasta incastrata nella scogliera che protegge la costa del comune isolano.