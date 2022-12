Si è concluso ai Giardini Reali, in centro a Torino, il corteo di circa 150 anarchici che ha attraversato le vie del capoluogo piemontese nel giorno in cui la Corte d’Assise d’Appello deve pronunciarsi sulla rideterminazione della pena, così come indicato dalla Cassazione, per il reato di strage politica nei confronti di Alfredo Cospito e Anna Beniamino. Durante il corteo, partito dal Palagiustizia, sono stati imbrattati muri, tram e mezzi pubblici e sono stati esplosi alcuni maxi petardi mentre un barista che si è lamentato per le scritte è stato malmenato