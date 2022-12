di Alessio Andreoli

Sono un assiduo frequentatore del forum del fattoquotidiano.it. Tra i vari argomenti, ultimamente sotto la spinta del compagno amico di navigazione Gaetano, è emersa prepotente l’agenda/carta 2030 per uno sviluppo sostenibile, con i suoi 17 goal o obiettivi. Ho voluto approfondire e sono andato sul sito Un.org, poi sul sito Asvis Agenda 2030 – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Ho aperto le finestre di ogni singolo obiettivo e ho trovato meravigliose descrizioni di come dovrebbe essere una società civile, di come dovrebbe svilupparsi.

Nel dedicarmi a queste letture mi sono ritrovato a pensare: ma perché nessun partito (che io sappia) ha nel suo statuto questa carta come riferimento principale a cui attenersi come visione della società futura a cui anela? Un po’ come la Costituzione per uno stato. Molti di noi si lamentano perché la politica è in crisi, non sa trasmettere, coltivare, proporre valori in cui credere a cui fare appello. Beh, qua nella carta 2030 c’è tutto e con i suoi 17 goal contempla ogni aspetto: dallo sconfiggere la povertà alla salvaguardia dell’ambiente, dalla scuola e l’istruzione alla pace e la giustizia.

Tutti temi a cui i giovani sono molto sensibili. Si parla giustamente del bullismo a scuola, se ne parla tantissimo, ma non si spende una sola parola per tutti gli altri ragazzi, la maggioranza assoluta in cerca di qualcosa in cui credere e sfogare l’enorme senso di giustizia che anima la gioventù. Si discute tanto dell’identità di diversi partiti e vengono spesi fiumi di inutili parole. Non ci sono forse carriere fondate sul taglia-copia-incolla? Perché non fare un partito con la stessa tecnica? è tutto pronto, servito su un piatto d’argento!

Il blog Sostenitore ospita i post scritti dai lettori che hanno deciso di contribuire alla crescita de ilfattoquotidiano.it, sottoscrivendo l’offerta Sostenitore e diventando così parte attiva della nostra community. Tra i post inviati, Peter Gomez e la redazione selezioneranno e pubblicheranno quelli più interessanti. Questo blog nasce da un’idea dei lettori, continuate a renderlo il vostro spazio. Diventare Sostenitore significa anche metterci la faccia, la firma o l’impegno: aderisci alle nostre campagne, pensate perché tu abbia un ruolo attivo! Se vuoi partecipare, al prezzo di “un cappuccino alla settimana” potrai anche seguire in diretta streaming la riunione di redazione del giovedì – mandandoci in tempo reale suggerimenti, notizie e idee – e accedere al Forum riservato dove discutere e interagire con la redazione. Scopri tutti i vantaggi!