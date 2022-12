“Apro la conferenza stampa con emozione e tanta voglia di mettermi a lavoro con le tante persone che ci guardano con interesse. Molti di coloro che mi hanno sostenuto mi hanno chiesto perché non sono andato avanti con l’idea di candidarmi. Ho trovato dentro di me le ragioni della scelta di sostenere la candidatura di Stefano Bonaccini e di far confluire le mie idee, tempo, progetti e rete di rapporti costruiti nel progetto con cui Bonaccini si candida a guidare il Pd”. Lo ha dichiarato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, nel corso della conferenza stampa con il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, al Teatro del Sale