Quattro giovani dell’alto Tevere umbro sono morti nella notte in un incidente stradale avvenuto nella zona di San Giustino Umbro. Viaggiavano a bordo di una Fiat Punto che – in base a quanto ricostruito finora dai carabinieri – è finita fuori strada, probabilmente a causa dell’asfalto bagnato dalla pioggia. I giovani stavano tornando a casa, dopo aver trascorso la serata in una discoteca di San Sepolcro. Lo schianto è avvenuto in un tratto rettilineo: l’auto è prima finita in una cunetta e quindi contro il muro di contenimento di un ponte. Le vittime, due ragazzi di 21 e 20 anni e due ragazze di 22 e 17 anni, sono morte sul colpo.

Lungo la stessa strada, a poche centinaia di metri dal punto dove si è consumata la tragedia della scorsa notte, ventitré anni fa persero la vita altri quattro giovani in un incidente stradale: si trovavano a bordo di un’utilitaria che si scontrò contro un albero. L’impatto determinò la morte di un ventenne e di tre diciottenne, mentre un altro ragazzo di 18 anni riuscì a salvarsi.

In riferimento all’incidente della scorsa notte, sono intervenuti diversi esponenti istituzionali, tra cui la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei: “Esprimo il più profondo cordoglio a nome dell’amministrazione e dell’intera comunità regionale per la morte dei quattro ragazzi avvenuta questa notte nell’Alto Tevere – e ha aggiunto – ci stringiamo intorno alle famiglie colpite da questo avvenimento drammatico, a loro vanno le condoglianze e il sincero affetto di tutti gli umbri”.

Intanto, il Comune di Città di Castello ha deciso di annullare tutti gli eventi in programma: “Voglio esprimere intanto le condoglianze alle famiglie colpite da questo evento tragico che colpisce anche tutta la nostra comunità. Per questo è stato deciso di annullare tutti gli eventi organizzati per oggi dal Comune. Certamente è un momento difficilissimo per una comunità la quale si trova ad affrontare un avvenimento come questo – ha detto il primo cittadino Luca Secondi — possiamo esprimere la massima vicinanza alle famiglie e il cordoglio per la vicenda che è successa. Questo è il momento in cui serve rispetto e serve la massima attenzione per il momento che stanno vivendo”.