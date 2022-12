Piogge anche intense, con il rischio di frane, colate rapide di fango, allagamenti ed esondazioni. L’isola di Ischia torna a temere, a meno di una settimana di distanza dal disastro di sabato 26 novembre, costato la vita a 11 persone. Mentre ancora si cerca l’ultima donna dispersa, la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido a partire dalle ore 16 di oggi su Ischia. Di conseguenza, è scattato il piano di evacuazione: circa 1100 persone devono essere allontanate dalla zona rossa di Casamicciola. Le evacuazioni preventive scatteranno proprio a partire dalle 16 di oggi, da quando è prevista l’allerta gialla, come ha annunciato il neo-commissario per l’emergenza, Giovanni Legnini.

Si prevedono precipitazioni anche intense e un conseguente rischio idrogeologico, soprattutto nei territori dove la situazione è già fortemente compromessa dalle precipitazioni degli ultimi giorni e in condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. La Protezione Civile campana raccomanda alle autorità competenti di “prestare massima attenzione rispetto alle criticità evidenziate, ponendo in essere tutte le misure previste dalle rispettive pianificazioni comunale di protezione civile atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi a tutela dei cittadini“. Per quanto riguarda l’isola di Ischia, il capo della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo, è presente al centro operativo comunale a supporto del commissario Legnini.

Lo stesso Legnini ha annunciato “un piano speditivo di allontanamento preventivo per ragioni di sicurezza dei cittadini che risiedono nella zona rossa di Casamicciola, composta di due subaree, una più pericolosa interessata da eventuali smottamenti e un’altra che ha un rischio indotto”. E’ stata acquisita la disponibilità dei posti negli alberghi di Ischia per accogliere le circa 1100 persone che devono essere evacuate. Oltre agli alberghi, ci saranno palestre attrezzate e palazzetto dello Sport per ospitare gli sfollati. “Ci sono 1.100 posti pronti negli alberghi per l’allontanamento da casa di altrettante persone da oggi alle 16 fino a domenica“, ha confermato il commissario Legnini.