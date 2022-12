“Per quanto riguarda il Covid in questo momento stiamo in una fase endemica che ci ha permesso di riacquistare spazi di socialità senza le restrizioni che abbiamo avuto durante i momenti complicati della pandemia. E’ un ritorno dopo tanto tempo e sofferenza verso una normalità in sicurezza”.

Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel corso della conferenza stampa sulla presentazione della campagna di comunicazione relativa alla promozione dei vaccini antinfluenzali e anti Covid-19.

“Continuiamo a monitorare tutto – ha aggiunto – speriamo che questo sia l’anno in cui definitivamente passiamo ad una stagione diversa. I problemi della sanità sono tanti, rallentando il Covid possiamo concentrarci sui tanti aspetti del SSN e la salute dei cittadini che sono stati trascurati per questa pandemia terribile”.