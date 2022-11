Alla vigila dell’udienza della Corte costituzionale per valutare la legittimità della scelta di sospendere i lavoratori pubblici e i militari non vaccinati contro il Covid, in diverse città italiane, da Nord a Sud, le persone contrarie all’obbligo vaccinale e al green pass hanno organizzato una serie di veglie. Nel video, le immagini da Bari, Mantova e Padova.