Dopo essersela presa con le trote, che secondo Matteo Salvini bloccherebbero i lavori al ponte Diana di Oschiri, in Sardegna (ma l’Unione Sarda ha smentito che ci sarebbero problemi, nel cantiere, causati dai pesci), il ministro alle Infrastrutture ha messo di mezzo gli uccelli. All’Assemblea dell’Alis (Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile) ha citato di nuovo il caso delle trote, poi quello di mandorli e carrubi che in Puglia impedirebbero la costruzione dell’Alta velocità, infine il ponte sullo Stretto di Messina: “Mi dicono che un problema potenziale potrebbero essere gli uccelli, che sbatterebbero contro il ponte. Ma gli uccelli non sono mica scemi, svolazzerebbero intorno“.