Nuovo episodio di razzismo su un campo di calcio. Questa volta è accaduto nel corso della partita del Campionato di Eccellenza molisano tra il Real Guglionesi e il Campobasso 1919. “Al 41′ minuto del secondo tempo – denunciano le due società in una nota stampa – al momento della sostituzione del giocatore Axel Traorè, dalla tribuna si sono levate chiare grida razziste e insulti nei confronti del giocatore. Le stesse urla sono state registrate nitidamente dalla tv che si occupava di trasmettere le partite in diretta. I due club e le loro tifoserie, da sempre impegnate nella lotta contro ogni forma di discriminazione – prosegue il documento – stigmatizzano quanto accaduto e prendono fermamente posizione contro il razzismo in ogni sua forma e su ogni campo. Esprimono solidarietà al giocatore Axel Traorè. Ribadiscono con forza il no al razzismo”.