FQChart è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa.

Settimana dal 21/11 al 28/11/2022

I Fratelli d’Italia raggiungono il 30% (29,7 per la precisione) mentre continua il trend positivo per i CinqueStelle. Sono queste le notizie degne di nota che si apprendono dai sondaggi degli ultimi sette giorni.

Per quanto riguarda il partito di Giorgia Meloni, un solo dato su sei appare in controtendenza (Euromedia Research che segnala una lieve flessione), per tutti gli altri la premier porta ancora più in alto il consenso alla sua compagine. Le prossime rilevazioni chiariranno se FdI ha raggiunto il suo plateau o è in grado di crescere ancora. Il M5S è al 17,4% (+0,2) con un trend positivo lento ma costante che dura da tre mesi, due dal post-elezioni.

Resiste il Partito Democratico al 16,7%, sempre parecchio indietro rispetto ai valori di pochi mesi fa. Giù ancora la Lega e il “polo” Azione-ItaliaViva, che non riescono apparentemente ad andare oltre il range raggiunto il 25 settembre. La Lega è all’8,4% (-0,3), i renziancalendiani al 7,6% (-0,4). Vicina rimane Forza Italia col suo 6,9%.

(Fonte: Swg, Emg, Euromedia Research, Ipsos, Tecnè, Demopolis)