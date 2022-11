I soccorritori lo hanno trovato aggrappato a un palo di ferro, sommerso fino al collo dal fango. Ora il 55enne salvato dalla frana che ha colpito l’isola di Ischia il 26 novembre è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Caldarelli di Napoli. Secondo i medici, mentre attendeva l’arrivo dei vigili del fuoco, bloccato dall’acqua e dai detriti, l’uomo ha ingerito molto fango e ha subito uno schiacciamento del torace e altri traumi in tutto il corpo. Il residente di Casamicciola è attualmente ricoverato in codice rosso presso il Trauma Center, è cosciente e costantemente monitorato.

La frana che si è staccata dal monte Epomeo sull’isola di Ischia e si è riversata a valle, travolgendo edifici, auto e tutto quello che ha incontrato sul suo percorso, ha causato due morti e quattro feriti, di cui il 55enne è il più grave. Risultano ancora 11 dispersi, 167 sfollati, tutti sistemati in albergo o autonomamente. Tra polizia, carabinieri e guardia di finanza sono 220 le persone impiegate nelle attività di soccorso.