Il maltempo di forte intensità si è abbattuto su Ischia. Questa mattina intorno alle 5 una frana partita dalla parte più alta di Via Celario ha raggiunto il lungomare in Piazza De Felice. Siamo in località Casamicciola Terme e al momento risultano disperse quattro persone: una famiglia composta da marito, moglie e un neonato e una 25enne. Un uomo è stato travolto dall’alluvione ma è stato salvato dai soccorritori: sul posto i carabinieri di Ischia e la protezione civile. Alcuni veicoli in sosta sono stati travolti e trascinati fino al mare. Le autorità hanno chiuso il porto cittadino, con diverse navi dirottate. I sindaci di Ischia Porto, Forio, Lacco Ameno e Procida hanno disposto la chiusura di tutte le scuole.