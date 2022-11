“Il video in lacrime che ho pubblicato? Mi sentivo messo all’angolo, non capivo cosa mi stesse succedendo. Per quel filmato voglio chiedere scusa, è stato un momento di debolezza umana. Non lo rifarei”. Sono le parole di Aboubakar Soumahoro, il parlamentare di Verdi-Sinistra italiana che si è autosospeso dal proprio gruppo, alla Camera, dopo la pubblicazione di alcuni articoli che coinvolgono sua moglie e la cooperativa che gestisce i migranti. Soumahoro, nei giorni scorsi, aveva pubblicato un filmato in cui, in lacrime, chiedeva “perché mi state facendo questo? Mi volete distruggere”. Ieri sera l’ex sindacalista dei braccianti è stato intervistato da Corrado Formigli a PiazzaPulita, su La7.

Video La7