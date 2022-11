A riportare la notizia - ripresa in breve tempo da tutti i media francesi - è stato il quotidiano Le Parisien. Subito dopo, la Procura nazionale finanziaria (Pnf) ha confermato l'esistenza di due fascicoli, uno per falsificazioni dei bilanci della campagna e l'altro per "favoritismo", reato previsto dal codice penale francese e più o meno equivalente alla nostra turbativa d'asta. L'entourage della Presidenza della Repubblica ha risposto alla notizia con un "no comment"