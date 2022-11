Lorenzo Sonego batte Frances Tiafoe, Lorenzo Musetti perde contro Taylor Fritz. Italia-Stati Uniti si decide tutta nel doppio che vedrà Simone Bolelli-Fabio Fognini opposti a Tommy Paul-Jack Sock. Sarà quindi l’ultimo atto dei quarti di finale della Coppa Davis a decidere chi proseguirà il cammino nelle Finals di Malaga. Nel match di apertura il tennista azzurro, 45esimo nel ranking mondiale, ha battuto lo statunitense numero 19 al mondo per 6-3 7-6 in 2 ore e 1 minuto di gioco. L’Italia si era così portata avanti in una sfida che alla vigilia era diventata temutissima per le assenze di Jannik Sinner e Matteo Berettini, entrambi out per gli infortuni subiti nella parte finale della stagione.

Sonego ha poggiato buona parte del suo successo al servizio, mettendo a segno 17 ace nel corso dei due set e giocando in maniera eroica nei momenti in cui il numero 19 al mondo ha alzato il suo livello di gioco. Musetti è stato invece sconfitto da Taylor Fritz, numero 9 al mondo e protagonista delle recenti Atp Finals a Torino, in due set (7-6, 6-3). Diverse le occasioni sprecate dal toscano che si era ritrovato avanti 5-3 nel tie-break del primo set e anche nel secondo, prima del crollo, era subito scattato 1-0 e nel secondo game ha avuto ben tre palle break per portarsi sul doppio vantaggio.

La nazionale vincente del quarto tra Italia e Usa affronterà una tra Germania e Canada, mentre nell’altra parte del tabellone i quarti si sono giocati mercoledì e hanno visto la Croazia battere la Spagna priva di Nadal e Alcaraz – con Coric e Cilic che hanno avuto la meglio su Carreno Busta e Bautista Agut – e l’Australia sconfiggere i Paesi Bassi grazie a Thompson e de Minaur vincenti su Griekspoor e van de Zandschulp.