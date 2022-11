Jason David Frank, famoso per aver interpretato il ruolo di Tommy Oliver nella serie Power Rangers, è morto all’età di 49 anni. È stata l’icona di intere generazioni. Tra quei bambini che lo vedevano come un idolo, oggi ci sono molti wrestler che, in queste ore, hanno condiviso sui social network frasi, ricordi, foto e video legati all’attore deceduto.

Il primo tra tutti è stato Xavier Woods, che ha pubblicato un video dell’attore quando fu ospitato dal canale Up Up Down Down. C’è poi l’intervento toccante di Matt Cardona: “Pensavo di essere troppo vecchio per i Power Rangers. Ma ho comunque guardato lo spettacolo e giocato con le figure di mio fratello. Ho avuto la fortuna di stringere amicizia con Jason nel corso degli anni, come molti altri perché era una persona amichevole e simpatica”.

Johnny Gargano, invece, ha scritto: “Una notizia assolutamente straziante. Prima del Wrestling, i Power Rangers erano tutto per me. E Tommy Oliver era il mio eroe. Indossavo il costume da Ranger Verde/Bianco che mi aveva fatto mia madre e fingevo di essere lui ogni giorno”. E c’è anche il post di Flash Morgan: “Io e Mandrews diciamo sempre che il motivo per cui siamo diventati wrestler professionisti è perché non potevamo essere Power Rangers. Jason David Frank non era un Power Ranger, era il Power Ranger”, ha scritto su Twitter.