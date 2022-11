Si complica maledettamente la strada dell’Italia in Coppa Davis. La Federazione Italiana Tennis ha annunciato che anche Matteo Berrettini, dopo la rinuncia di Jannik Sinner, non sarà disponibile a Malaga per la sfida contro gli Usa nei quarti. Il tennista romano non si è ancora ripreso dall’infortunio al piede sinistro rimediato lo scorso ottobre al torneo Atp di Napoli.

Sarà comunque in Spagna da mercoledì prossimo per sostenere la squadra. Al suo posto il capitano della Nazionale italiana, Filippo Volandri, non ha convocato nessuno. La squadra resta composta da Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Simone Bolelli.

Senza i due migliori tennisti azzurri, tormentati da una stagione contrassegnata dagli infortuni, si assottigliano notevolmente le chance dell’Italia di passare il turno contro gli Stati Uniti che schierano in singolo Taylor Fritz e con ogni probabilità Frances Tiafoe, che giocherà anche il doppio con Jack Sock. Nel caso in cui Tiafoe venisse schierato solo in doppio, probabile spazio in singolo a Tommy Paul.