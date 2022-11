C’è “un drammatico restringimento delle basi della democrazia che è un processo che investe le grandi democrazie” e “se uno va a vedere, un dato elettorale che vi consiglio di studiare”, per esempio “si parla solo di percentuali”, ma hanno “un valore relativo, io voglio sapere quante persone hanno votato perché quello ti fa vedere come si muove la società”. Così Massimo D’Alema, ex Presidente del Consiglio, alla presentazione del suo ultimo libro “A Mosca l’ultima volta” presso la Feltrinelli a Roma.

Per l’ex premier uno dei “dati più impressionanti” è che questo “restringimento delle basi della democrazia” nasce “dal fatto che la parte più povera della popolazione non vota più perché non ha alcuna speranza di cambiamento”. Guardando ai dati delle ultime elezioni, spiega, “nella parte economica disagiata del Paese l’astensione è di 15 punti più alta che non nella media generale”. Quindi, conclude: “La democrazia si restringe e diventa sempre più censitaria. E sono pochissimi i leader al mondo in grado di mobilitare i poveri”.