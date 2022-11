Calci, schiaffi, violenze verbali e trattamenti umilianti. È quanto ha dovuto subire, secondo i video raccolti dalla procura di Avellino, una donna disabile ospite di una Residenza socio assistenziale di Cervinara. Per i fatti, documentati dopo che la procura ha fatto istallare le telecamere all’interno della stanza dell’ospite, sono indagate tre operatrici socio sanitarie con l’accusa di maltrattamenti e abbandono di incapaci. Una 54enne di Santa Maria Vico, in provincia di Caserta è finita ai domiciliari, mentre le altre due dipendenti, una 32enne di Carvino e una 51enne di San Martino Valle Caudina hanno ricevuto la misura interdittiva della sospensione temporanea dall’esercizio dell’attività di Oss per 10 mesi.

Le indagini sono partite dalla denuncia ai militari della stazione di Cervinara e condotte con intercettazioni audio-video nella stanza dove era ospitata la donna oggetti dei maltrattamenti. La visione e l’ascolto dei filmati registrati hanno mostrato agli inquirenti, guidati dal procuratore Domenico Airomale, quotidiane violenze subite nei locali della Rsa.