Temperature sotto lo zero a Cervinia, nevica dalle prime luci dell’alba nella rinomata stazione sciistica valdostana. I fiocchi, come si vede nel video, si depositano su auto e palazzi sia a Valtournenche, sia nella frazione Breuil-Cervinia, a 2000 metri sul livello del mare. Precipitazioni nevose anche in Lombardia, Piemonte e Trentino-Alto Adige a partire dai 1500-1600 metri di quota.