Una fiammata e il botto, mentre le persone che passeggiano sul viale Istiklal, si fermano e tornano indietro. Sono alcuni secondi dei primi video che hanno iniziato a circolare sul web, in particolare su Twitter, in merito all’esplosione avvenuta a Istanbul. Altri video mostrano ambulanze e mezzi delle forze dell’ordine che stanno operando lungo il viale, tra sirene e urla delle persone. In un filmato, postato tra gli altri da Fadi Al-Qadi, avvocato e attivista per i diritti umani, si vedono immagini di persone stese a terra, colpite dall’esplosione.