Un bruttissimo infortunio alla caviglia per il portiere dello Spezia Bartlomiej Dragowski lo costringerà a saltare i Mondiali in Qatar che inizieranno la prossima settimana. L’estremo difensore polacco si è fatto male in un contrasto con l’attaccante del Verona Kevin Lasagna. Un contatto duro, in cui il portiere ha avuto nettamente la peggio.

La caviglia dell’ex Fiorentina si è piegata in maniera innaturale e Dragowski è scoppiato in un pianto disperato, prima di chiedere il cambio. La Federcalcio polacca, su Twitter, si è immediatamente stretta intorno al giocatore: “Bartlomiej, guarisci presto. Forza”. Un abbraccio virtuale anche dal club spezzino: “Forza Drago, siamo tutti con te”.

Nonostante lo shock per l’infortunio di Dragowski, lo Spezia è riuscito comunque a sbancare il Bentegodi battendo l’Hellas Verona per 2-1, provando così ad allontanarsi dalla zona salvezza. Con questi tre punti, infatti, i liguri di Luca Gotti si portano a +6 sulla Cremonese terzultima. Resta invece tristemente ultimo il Verona di Salvatore Bocchetti, giunto alla nona sconfitta consecutiva in campionato.

I padroni di casa si erano portati in vantaggio nel primo tempo con Verdi, bravo a battere proprio Dragowski in uscita con un delizioso tocco sotto. Dopo l’infortunio dell’estremo difensore della Polonia, la reazione dei liguri trascinati da da Nzola, autore di una doppietta.