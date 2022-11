Alessia Piperno “non è stata toccata a livello fisico, a livello emotivo e psicologico è stata pesante, ma non mi va di parlare dei suoi racconti”. A parlare, visibilmente emozionato, il papà della 30enne travel blogger, rientrata ieri in Italia dopo oltre un mese di detenzione in Iran. “Non sapeva quando sarebbe uscita, se sarebbe uscita, lei si preoccupava per noi, per la famiglia, aveva paura che tornando io e la madre non ci saremmo stati più, non per lei perché sapeva come stava. Lei è una ragazza forte, l’ho scoperto adesso”, ha aggiunto il padre.