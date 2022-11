Milano, zona Porta Venezia. Un senza dimora dorme con un sacco a pelo nel dehor di un locale, sotto alla tettoia, e un uomo, con ogni probabilità un dipendente o il titolare del locale, cerca di mandarlo via con un potente getto d’acqua. La scena, molto forte, ripresa con un cellulare, è stata diffusa su Telegram dalla pagina MilanoBellaDaDio ed ha fatto il giro dei social scatenando l’indignazione degli utenti.

Il video si interrompe e non riprende, quindi, la reazione del senzatetto ma la maggior parte delle persone stigmatizza quanto accaduto. “Forti solo coi più deboli ci sono modi e modi sicuramente annaffiarlo con 10 gradi fuori non è tra i modi da usare”, commenta un utente. “Ma cosa siamo diventati…”, continua qualcun altro. E ancora: “Col freddo che fa adesso averlo bagnato non è stata sicuramente la mossa più furba… anzi, potevate chiamare le forze dell’ordine anziché innaffiarlo come fosse un fiore”.