L’Ucraina, ha detto il presidente Volodymyr Zelensky, si sta muovendo “con molta attenzione” dopo l’annuncio della Russia del ritiro dalla città di Kherson, nel sud dell’Ucraina. “Il nemico non ci fa regali, non fa ‘gesti di buona volontà'”, ha detto il presidente ucraino nel discorso quotidiano alla nazione. “Pertanto, ci muoviamo con molta attenzione, senza emozioni, senza rischi inutili, nell’interesse di liberare tutta la nostra terra e in modo che le perdite siano il più ridotte possibile”.