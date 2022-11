Le truppe russe via da Kherson per rischierarsi sulla riva sinistra del fiume Dnepr? L’annuncio della Russia, accolto da più parti come una “svolta” nella guerra, lascia invece perplessa proprio l’Ucraina con il consigliere di Zelensky che definisce una “dichiarazione televisiva inscenata” quella del ministro della Difesa russo Serghei Shoigu.

L’ordine di ritirarsi da Kherson impartito da Shoigu, ha riferito la Tass, è stato dato dopo un rapporto ricevuto dal comandante delle forze russe in Ucraina, generale Surovikin. Quest’ultimo ha detto che dalla regione sono stati evacuati 115.000 civili e ha accusato gli ucraini di avere bombardato scuole, ospedali e gli stessi civili evacuati al di là del Dnepr.

Il ministro della Difesa russo ha quindi approvato la proposta di schierare le truppe sulla riva sinistra del Dnepr per organizzare una nuova linea difensiva dopo la ritirata. La decisione è stata presa perché sulla riva destra del fiume le forze russe rischiavano un isolamento totale e i civili rimasti erano a rischio per i bombardamenti di Kiev, riferisce l’agenzia russa Interfax.

Ma a buttare acqua sul fuoco alle dichiarazioni arrivate da Mosca è stato proprio il governo Zelensky. Il consigliere del presidente ucraino Mykhaylo Podolyak ha dichiarato che l’Ucraina “non vede alcun segno che la Russia stia lasciando Kherson senza combattere”, suggerendo che l’annuncio potrebbe essere una manovra e definendo l’ordine una “dichiarazione televisiva inscenata”.

Negli scorsi giorni, attraverso i media americani, era trapelato prima un pressing da parte del presidente statunitense Joe Biden su Zelensky affinché arrivi ad accettare un punto di caduta per aprire un tavolo negoziale con Putin. Dall’altro, nelle scorse ore, si era anche fatta strada l’ipotesi – filtrata da fonti dell’amministrazione di Washington – che proprio la ritirata russa da Kherson potesse rappresentare il ‘segnale’ atteso dagli Usa per cambiare la postura nei confronti di Mosca, iniziando a parlare di dialogo con il Cremlino.

Ma perché il ritiro sarebbe importante? Kherson è l’unico capoluogo di regione occupato dai russi e fu la prima importante città conquistata a marzo dagli invasori. La città riveste quindi sia un’importanza strategica che simbolica per il conflitto. Situata sulla sponda ovest del fiume Dnipro, Kherson era un centro culturale e industriale di 380mila abitanti prima dell’invasione russa. Il suo porto fluviale era un importante sbocco per il trasporto del grano verso il vicino Mar Nero e sede di un grande cantiere navale.

Ma per la sua posizione geografica, Kherson è anche una strategica porta verso la Crimea, la penisola occupata dai russi nel 2014 che Kiev vuole riportare sotto la sua sovranità. Il ritiro dall’unico capoluogo regionale ucraino occupato segnerebbe quindi una sconfitta per il presidente russo Vladimir Putin. Non è nemmeno passato un mese e mezzo dal 29 settembre, quando il leader del Cremlino ha firmato il decreto di annessione delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, di cui controlla in realtà sempre meno territorio.