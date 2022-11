“Se a Milano metà del Pd vuole andare con la Moratti, il vero problema è che cosa sia il Pd. Se il Pd vuole continuare a mandare armi in Ucraina, fare gli inceneritori o fare le trivellazioni in mare, il suo candidato perfetto è la Moratti. Ma in questo caso stiamo parlando di un partito di centrodestra e non di centrosinistra, perché il centrosinistra non c’entra niente con quella roba lì”. Sono le parole pronunciate a “Otto e mezzo” (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commentando le dichiarazioni rese dal leader del M5s, Giuseppe Conte, su un’alleanza tra il Movimento e il Pd alle prossime elezioni regionali nel Lazio.

Travaglio spiega: “Io non so bene che cosa si debba intendere per “unire il fronte dei progressisti”, se non che bisogna dire e fare cose progressiste. Se sei a favore del proseguimento di invio di armi a oltranza fin quando muoia l’ultimo ucraino, sei progressista? No, sei atlantista e stai sulla identica posizione di Draghi e della Meloni. Il Pd ha preso quella posizione, poi bizzarramente ha anche partecipato alla manifestazione di Roma per la pace”.

Riguardo alle alleanze nel Lazio, il direttore del Fatto aggiunge: “O fai l’inceneritore oppure non lo fai. Le trivelle le vuoi o non le vuoi? I rigassificatori li vuoi o non li vuoi? Quando governi insieme a un altro partito, devi decidere se fai o non fai queste cose. Non è che vinci e decidi dopo, devi decidere prima. È su quello che fai l’unità o meno. Conte ha detto al Pd: ‘Nel Lazio dialoghiamo, ma l’inceneritore lo levate’. Proprio perché l’inceneritore è contro le regole della Regione Lazio, fissate dalla giunta Zingaretti, oltre che contro le regole europee. Il Pd invece ha stabilito di farlo, perché Gualtieri ha deciso di lanciare un’arma di distrazione di massa in modo che nessuno parli più dei rifiuti per i prossimi 7 anni.”.

Gli fa eco la scrittrice e autrice tv, Serena Dandini: “Il Pd ormai è catatonico. Dicono che sia in crisi di identità, ma allora vada da uno psicanalista. Ci sono Recalcati e tanta altra gente, ma che faccia in fretta, perché così rischia di disintegrarsi. C’è però una cosa da dire al Pd: gli ideali e i valori della sinistra sono vivi nel mondo reale e tra la gente. Quindi, mettessero un apparecchio acustico e ascoltassero il mondo reale, perché quei valori lì esistono, ci sono, battono nel cuore delle persone e non moriranno”.