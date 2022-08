“In questa campagna elettorale l’unico dei grandi leader che parla di ambiente è Conte. L’unico che ha detto no agli inceneritori, di andare sull’economia circolare vera che significa non distruggere materia ma riutilizzabile e l’unico che ha dato spazio a Livio De Santoli che è il Protettore della Sapienza ma anche uno dei maggiori esperti di rinnovabili nel mondo. Conte è l’unico leader nazionale che ha una posizione chiaramente ecologista”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Generale della Fondazione UniVerde Alfonso Pecoraro Scanio a margine della conferenza stampa per rilanciare ‘Italia ecodigital’, la rete civica di attivisti, imprenditori e amministratori nata con l’idea di unire la transizione ecologica e digitale e avere candidati alle prossime elezioni. Presente, per questo, tra gli altri Livio De Natoli, docente di ingegneria e prorettore della Sapienza di Roma e candidato alla Camera con il M5s nel cosiddetto listino bloccato di Giuseppe Conte.