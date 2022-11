“Il segretario generale dell’Onu ha detto che stiamo andando verso il suicidio collettivo del genere umano per l’incapacità politica di agire. E in effetti abbiamo una classe politica mondiale che è un disastro“. A dirlo è stato l’ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio, oggi presidente della Fondazione UniVerde, commentando l’apertura dei lavori della Cop27, in Egitto. “Si è aperta la conferenza mondiale sul clima – ha aggiunto – ma solo 24 Paesi su 193 hanno presentato la proposta per ridurre i gas serra”.