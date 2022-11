Lo staff di Novak Djokovic è stato ripreso mentre preparava una pozione che è stata consegnata al serbo durante la semifinale con Stefanos Tsitsipas. Il match è stato vinto da Nole in poco più di due ore e ha consentito al campione di accedere alla finale del Master 1000 di Parigi Bercy, poi vinta dal 19enne Holger Rune. Il filmato, girato da uno spettatore, mostra alcune persone dello staff del serbo impegnate sulle tribune a preparare una bibita. Prima mettono alcuni ingredienti in una borraccia, poi li versano in una bottiglia d’acqua. Il protagonista dell’operazione è Ulises Badio, il fisioterapista di Djokovic.

Lo staff, quando si è reso conto che qualcuno stava riprendendo la scena con i telefonini, ha chiesto ad alcune persone di coprire l’operazione. Poi, Ulises Badio, ha consegnato la borraccia ad una raccattapalle che, correndo, l’ha portata al serbo. “Qualcuno che conosce il tennis può spiegare cosa sta succedendo qui e perché viene fatto in questo modo? Sembra incredibilmente losco”, ha scritto il giornalista che ha pubblicato il video su Twitter, Damian Reilly., che scrive per il settimanale britannico The Spectator.

Can anyone who knows tennis explain what is going on here, and why it’s being done this way? It looks amazingly dodgy. pic.twitter.com/xoJHBLmTzA — Damian Reilly (@DamianReilly) November 6, 2022

Il filmato in poche ore ha raccolto 14 milioni di visualizzazioni su Twitter. E martedì mattina sul caso è intervenuta Jelena Ristic, moglie del campione serbo: “Parlerà quando sarà pronto a parlare. Tutta questa sciocchezza nel far parlare le persone di qualcosa che non conoscono perché altri non sono pazienti è assurda. Siediti un po’ in silenzio. Pensa di più a te stesso. Non tutto ciò che vedi è controverso. Potrebbe essere privato. È permesso?”. Il tweet è stato subito ripreso da Damian Reilly: “Perché non chiarirlo, se c’è una risposta semplice?”.