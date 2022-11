Un giocatore d’azzardo di Houston, in Texas, ha vinto 75 milioni di dollari dopo che gli Houston Astros hanno vinto la finalissima del campionato professionistico americano di baseball. Si tratta di James Franklin McIngvale, noto anche come “Matress Mack”, conosciuto negli USA perché possiede e gestisce la catena di vendita al dettaglio Gallery Furniture. “Matress Mack” ha scommesso un totale di 10 milioni di dollari con numerosi bookmakers. Alla fine ha avuto ragione: su Twitter ha pubblicato la foto con la vincita in una valigetta. “Ho un’elevata tolleranza al rischio. Se perdo, c’è sempre un altro giorno”, ha detto lo scommettitore. L’importo vinto è stato ampiamente segnalato come il più grande pagamento nella storia delle scommesse sportive. “Gli Astros hanno fatto tutto il lavoro, tutto quello che ho fatto è stato scommettere i soldi”, ha detto McIngvale. Ma non gli è andata sempre bene. La passione per le scommesse di “Matress Mack” parte da lontano: prima della grande vincita, aveva perso 10 milioni di dollari nell’ultimo Super Bowl, sostenendo i Cincinnati Bengals. La curiosità è che collega le scommesse alla sua attività imprenditoriale. “Matress Mack” vende materassi: prima del match aveva promesso ai suoi clienti che se gli Houston avessero vinto il titolo, gli acquirenti di determinati materassi avrebbero avuto indietro i loro soldi.