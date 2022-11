“In questo momento al porto di Catania è in corso uno sbarco selettivo“. Lo ha detto il deputato di Sinistra Italiana Aboubakar Soumahoro al porto di Catania dove è in corso lo sbarco dei migranti sulla Sos Humanity 1.”Corpi consumati di naufraghi già sfiniti da freddo, stanchezza, traumi e torture sono considerati, per volontà del governo di Giorgia Meloni, degli oggetti. Una vergogna”.