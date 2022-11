“Questo gioco sta avvenendo sul corpo di neonati, donne, persone che hanno subìto danni di ogni genere: ci sono segni sui corpi, persone che hanno affrontato il calvario delle carceri libiche che sono stati finanziati per anni dalla politica italiane. Faccio un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella che è il garante della nostra Carta Costituzionale: non si può permettere in un contesto che vuole e deve essere democratico che ci sia da parte del governo Meloni l’utilizzo della Carta costituzionale come un campo da ping pong. Non lo permetteremo mai”. Lo ha detto il deputato di Verdi e Sinistra Italiana, Aboubakar Soumahoro dal porto di Catania dove ha seguito le operazioni di sbarco dalla Humanity1.