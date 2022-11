Sono in corso nel porto di Catania le operazioni di sbarco delle persone individuate a seguito delle visite mediche effettuate dall’Ufficio sanitario zarittimo del ministero della Salute, in base alle procedure del governo, della seconda nave, la Geo Barents di Medicins Sans Frontieres, con a bordo 568 migranti (e non 572 come comunicato in precedenza). La protezione civile siciliana assicura prima accoglienza ai migranti. I migranti in gruppo saranno poi trasferiti nell’alloggio temporaneo presso la stessa struttura di piazza Spedini, a Catania, che nel frattempo è stata liberata dai precedenti occupanti. A tutti i migranti, fa sapere la protezione civile, è stato fornito un pasto caldo, distribuito dalle autorità italiane dentro la nave al momento dell’attracco a riva, e medesimo trattamento sarà assicurato sia per il viaggio presso le altre destinazioni sia per l’eventuale permanenza in Sicilia. Tra le persone che stanno per lasciare la nave di Medici senza frontiere ci sono tre donne incinte, 50 minorenni non accompagnati e altri dieci minorenni assieme alle loro famiglie.