“Sono qui per la Pace e per l’Ucraina. C’è un Paese che sta bombardando un altro democratico e sovrano, quindi le responsabilità della Russia sono fuori dubbio”. Lo ha detto il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini che sta prendendo parte al corteo di Roma (segui l’ora per ora dell’evento). “Non dobbiamo mettere in contrapposizione le due piazze, questa di Roma e quella di Milano, perché anche se con diverse sensibilità in campo, sono dalla stessa parte”, ha spiegato.