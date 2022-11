“L’invio di armi a Kiev? Il ministro Crosetto ha preannunciato che sta preparando il sesto invio. Bene, noi gli diciamo che visto che è stata votata una risoluzione che impone al governo di avere un confronto in Parlamento, non si azzardi questo governo a fare un ulteriore invio di armi senza venire a confrontarsi in Parlamento“. Lo ha detto il presidente di M5s Giuseppe Conte, arrivando alla manifestazione per la pace di Roma. La nostra posizione è nota” sul tema delle armi a Kiev, “l’Ucraina è ormai armata di tutto punto, abbiamo bisogno di una svolta in direzione del cessate il fuoco e di un negoziato di pace”.