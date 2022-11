A Parabiago, comune in provincia di Milano, si stava celebrando la cresima di una bambina, quando un momento di festa si è trasformato in una rissa familiare. Una ragazza di 25 anni è stata trasferita in codice verde in ospedale. L’1 novembre, la famiglia si era radunata in un locale pubblico di via 27 Novembre. A un certo punto per un motivo che non è stato chiarito è scoppiata una rissa tra le persone presenti ed è servito l’intervento delle forze dell’ordine per sedare la colluttazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale ma non è noto se siano stati presi provvedimenti o se sia stato segnalato qualcuno.

Durante il loro intervento, i militari hanno notato che la 25enne aveva bisogno di cure mediche. La croce rossa di Saranno è intervenuta sul posto con alcuni operatori i quali, dopo averle fornito la prima assistenza, hanno preferito trasferire la donna nel pronto soccorso più vicino.