“In questi giorni è proseguito il movimento delle navi con prodotti ucraini, soprattutto grazie ai nostri partner: l’Onu e la Turchia che non accettano gli sforzi russi per distruggere l’accordo sul grano. Il corridoio del grano ha bisogno di protezione affidabile e a lungo termine. La Russia dovrebbe sapere che riceverà una risposta dura da tutto il mondo a ogni tentativo di interrompere le esportazioni. Questa è una questione di vita o di morte per decine di milioni di persone”, così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video sui social.