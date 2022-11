Sta diventando un caso sui social la foto che ritrarrebbe il ministro dei Trasporti iraniano in vacanza con la compagna con il capo scoperto in Malesia, sullo sfondo delle proteste per Mahsa Amini represse dal regime di Teheran. “Le donne vengono uccise in Iran per non aver indossato l’hijab, ma guarda come il principale generale delle Guardie Rivoluzionarie e attuale ministro dei Trasporti, Rostam Qasemi, gode della libertà con la sua ragazza senza velo in Malesia. Il regime ipocrita sta uccidendo adolescenti perché camminano per le strade senza velo”, denuncia su Twitter la giornalista-attivista iraniana Masih Alinejad.

Secondo Iran International, canale tv in persiano con sede a Londra, le foto del ministro con la compagna sono state scattate vicino alle Petronas Towers a Kuala Lumpur nel 2011. Qasemi, che attualmente ricopre il ruolo di ministro dei Trasporti dell’Iran, ha avuto anche un ruolo chiave nel finanziamento delle unità straniere delle forze Quds, un corpo dei Pasdaran, aggiunge l’emittente.