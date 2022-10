“Chi non ha nulla da temere non ha il problema di lasciare traccia. Chi vuole avere tanti soldi in tasca senza lasciare traccia ha la convenienza all’innalzamento del tetto”. Lo ha detto il professor Nando Dalla Chiesa che questa mattina a Milano ha presentato il rapporto sulla presenza mafiosa in Lombardia realizzato dall’osservatorio Cross e da Polis Lombardia. Di fronte alla proposta di innalzare il tetto al contante, secondo Dalla Chiesa, è sintomo della “mancanza di chiarezza sugli effetti che una norma del genere produce. È vero che ci sono Paesi, dove non c’è la mafia, che non hanno il tetto però in Italia c’è la mafia quindi bisogna sempre che questi provvedimenti vadano commisurati alla realtà”.