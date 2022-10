“Assolutamente sì al nucleare perché non dobbiamo essere un Paese che per ideologia si autolimita”. A dirlo Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, intervenendo in videocollegamento al 66° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d’Italia dal titolo ‘Confini – Linguaggi, progetti e idee per un futuro sostenibilè in corso a La Spezia sulla nave Msc Crociere.