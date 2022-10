In circa 25mila, secondo le stime, hanno partecipato alla manifestazione per la pace organizzata stamani a Napoli, in Piazza del Plebiscito. Migliaia di persone, soprattutto giovani delle scuole, hanno quindi risposto all’invito del presidente Vincenzo De Luca, il quale aveva invitato i cittadini campani a riempire la piazza per manifestare il proprio dissenso verso il conflitto russo-ucraino e a sostegno del cessate il fuoco. “È una piazza di pace – ha detto alla stampa monsignor Antonio Di Donna, presidente della conferenza episcopale della Campania – la prima in Italia e ci auguriamo che ne seguano altre in tutto il Paese. Perché bisogna muoversi e fare qualcosa, non possiamo stare così impotenti a vedere che contiamo i morti e non facciamo niente”.