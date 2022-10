“Tutti gli oggetti taglienti sono stati rimossi da tutti i punti vendita”. Lo ha comunicato Carrefour in seguito a quanto accaduto nel centro commerciale di Assago, dove un uomo con problemi psichici ha accoltellato 5 persone, di cui una ha perso la vita. La decisione della catena di supermercati è arrivata dopo l’invito della procura di Milano: secondo quanto si apprende il timore era che ci potessero essere episodi di emulazione.

Carrefour ha comunicato che il punto vendita di Assago “resterà chiuso al pubblico, in segno di rispetto per il dipendente Luis Fernando Ruggieri, deceduto a seguito dell’aggressione, per i suoi familiari e per tutti gli altri feriti coinvolti nell’accaduto”. Stessa decisione anche per il giorno dei funerali della vittima. È stato aperto anche uno sportello di supporto psicologico per le persone che si trovavano nel supermercato al momento dell’aggressione. “Siamo in stretto e costante contatto con le famiglie coinvolte per supportarle in ogni modo possibile”, conclude la nota.