Un canadair si è schiantato contro le pendici dell’Etna, in Sicilia, ed è precipitato. È successo nella zona di Linguaglossa, dove si trovava per spegnere un vasto incendio. L’aereo avrebbe perso il controllo durante la manovra per sganciare il carico d’acqua e sarebbe caduto a causa “dell’urto della carena contro la costa della montagna”, secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine.

Non si hanno notizie su i due piloti che erano a bordo. Secondo alcuni testimoni, però, dopo l’impatto contro il vulcano c’è stata un’esplosione: per questo si teme per la vita dell’equipaggio. L’aereo aveva da poco fatto rifornimento in mare. Sul posto sono arrivati i gli esperti speleo alpino fluviale, oltre che la guardia forestale insieme ai carabinieri e al 118.