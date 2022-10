“Sul tetto al contante c’è stata una discussione ideologica, perché il tema è stato collegato all’evasione, ma non c’è correlazione con il sommerso. ‘Ci sono Paesi in cui il limite non c’è, ma l’evasione fiscale è bassissima’, sono parole di Pier Carlo Padoan, ministro del Pd e io sono d’accordo con lui”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella replica al Senato. “La Germania non ha un tetto, l’Austria pure. Tema tecnico, la moneta elettronica non è moneta a corso legale, penalizza i più poveri, per questo dico che metteremo mano al tetto al contante“.