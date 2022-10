Conflitto d’interessi della neo ministra al Turismo, Daniela Santanchè? È lei stessa a parlarne, intercettata dai cronisti al termine del discorso di Giorgia Meloni: “Tenere le quote del Twiga? Certamente”. Per farlo, è disposta a cedere la competenza sulla regolamentazione delle imprese balneari a un altro ministero. “Sarà una scelta della presidente del Consiglio, se la cosa avverrà così non ci vedo nulla di strano”.