Ha cercato di rubare articoli sportivi per oltre 100 euro. Per questo è stato fermato dai carabinieri dopo aver tentato la fuga dalla Decathlon di corso Buenos Aires a Milano. Il ragazzo, senza fissa dimora, è stato fermato per reati contro il patrimonio e contro la persona. A chiamare le forze dell’ordine è stata la sicurezza del negozio: il giovane stava minacciando i dipendenti con un estintore e una racchetta da sci per riuscire a fuggire dal locale. I carabinieri sono riusciti a portare a termine l’arresto in sicurezza. Durante la procedura di identificazione è stato scoperto che il ragazzo era già stato fermato lo scorso settembre per un altro reato e portato all’ospedale Niguarda per alcuni accertamenti sulla sua età. Dopo un esame osseo era risultato maggiorenne: il giovane quindi è stato scortato nel carcere di San Vittore.