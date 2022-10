La Fiorentina respinge le accuse dell’Inter su quello che sarebbe successo dopo la partita al Franchi, terminata con un rocambolesco 3-4, con il gol vittoria dei nerazzurri all’ultimo minuto di recupero. Il riferimento è alle notizie fatte trapelare dalla dirigenza dell’Inter al termine della gara: secondo queste ricostruzioni, il presidente dei viola Rocco Commisso avrebbe aggredito verbalmente i vertici della squadra avversaria in tribuna. Sempre secondo la versione nerazzurra, inoltre, altri dirigenti della Fiorentina – per Repubblica.it si tratterebbe del direttore sportivo Joe Barone – si sono scagliati contro la porta dello spogliatoio degli ospiti.

La Fiorentina, però, in una nota “smentisce categoricamente tutte le voci che attribuiscono al presidente Commisso o ad altri dirigenti viola comportamenti violenti”. Il comunicato poi chiarisce le dinamiche di quanto accaduto: “Commisso alla fine della partita è semplicemente sceso all’interno degli spogliatoi della Fiorentina per complimentarsi con il mister ed i ragazzi per l’ottima prestazione”. Per questo il club toscano chiede le scuse ufficiali dell’Inter e del suo presidente Steven Zhang.